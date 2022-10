Hace un mes desapareció en Soacha Juan Sebastián Fuentes

Durante el mes de la desaparición se han manejado varias hipótesis, desde la posibilidad de que el menor haya sido raptado por un habitante de calle hasta que Juan Sebastián podría haber caído en un hueco ubicado en un parque cercano al lugar de su desaparición. (Vea también: Juan Sebastián está vivo: Fiscalía tiene información que así lo demostraría ).



Luego de intensas búsquedas con equipos especializados, las autoridades descartaron que el menor haya caído en un hoyo y han analizado otras posibilidades extendiendo la búsqueda al exterior.



La Policía de Cundinamarca confirmó que la búsqueda de Juan Sebastián Fuentes se extendió a México, Panamá, Venezuela y Estados Unidos.



Los cuatro países, que tienen vinculación con grupos de búsqueda colombianos, han intensificado todos sus esfuerzos y estrategias para establecer si el pequeño Juan Sebastián fue llevado a alguno de ellos.



Clara Rojas, madre del menor afirmó que no puede permanecer en su casa, “tengo un bebé de seis meses pero yo no puedo quedarme sentada sin hacer nada, sin buscarlo, no tengo paz ni tranquilidad sin él”.



Agregó que sigue sin entender quién o por qué se pudo haber llevado a Juan Sebastián, “somos personas muy humildes, de pronto se lo llevaron porque es un mono muy hermoso”.



Pidió a todas las personas que tengan información del menor que denuncien, “solo queremos tenerlo de vuelta, por favor, pónganse en nuestros zapatos”, dijo.