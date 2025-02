“Han ignorado la necesidad de fortalecimiento de la entidad”: sindicato del ICBF sobre protestas

Ana María Arévalo, presidenta de Cintra Bienestar, el sindicato nacional de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF ), ha liderado un mitin nacional para exigir mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de la entidad, clave en la protección de la infancia en Colombia.

Según Arévalo, la administración del ICBF y el Gobierno nacional han desatendido las necesidades urgentes de la entidad, lo que ha generado una crisis en la atención a la primera infancia: “Hoy tenemos un gran mitin nacional porque han ignorado la necesidad de fortalecimiento del ICBF”, afirmó.

¿Qué pasa con el ICBF?

Uno de los principales problemas denunciados es la falta de personal. Actualmente, se necesitan más de seis mil trabajadores adicionales para garantizar una atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes. A pesar de la reciente modificación en las modalidades de contratación para combatir la corrupción, el sindicato advierte que estas medidas no han sido acompañadas de un refuerzo en los recursos humanos, lo que ha provocado retrasos y una cobertura deficiente en los programas de bienestar infantil.

Esta situación ha afectado especialmente a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, así como a departamentos como Sucre y Córdoba, donde la escasez de equipos de defensoría ha impedido atender trámites esenciales relacionados con derechos fundamentales como la alimentación y la custodia.

El sindicato advierte que si no se toman medidas urgentes, la crisis seguirá impactando tanto a los trabajadores como a miles de niños que dependen de la labor del ICBF. “Si no tenemos más personal, simplemente no podemos garantizar la atención adecuada”, concluyó Arévalo, enfatizando que el levantamiento de la protesta depende del diálogo y la acción inmediata por parte de las autoridades.