Los retos en ICBF en el departamento de La Guajira

May Bellini Badillo, directora regional (E) del ICBF en la Guajira habló en Mañanas Blu, sobre la situación actual de la entidad en La Guajira, marcada por problemas de pagos a contratistas y tensiones sociales.

Badillo, quien se ha desempeñado como directora regional del ICBF desde noviembre pasado, aclaró que el ICBF está en el proceso de pago de cuentas pendientes, asegurando que "las cuentas que nos quedaron por pagar durante el mes de diciembre ya fueron pagadas en un cien por ciento en el mes de enero".

Controversias en torno a los pagos Al ser confrontada sobre las manifestaciones que se han registrado en la región, Badillo enfatizó que no se debe atribuir estas acciones a la falta de pagos directos del ICBF, señalando que "estamos en el proceso administrativo de poder hacer cada uno de los giros y pagos". Sin embargo, el gobernador de La Guajira había instado anteriormente al ICBF a ponerse al día con los pagos, lo cual refleja un descontento social. La falta de liderazgo Bellini explicó que la llegada de varios directores encargados no resulta de una mala gestión, sino de la necesidad de seguir procedimientos administrativos para nombrar a un director en propiedad. Afirmó: "el encargo de un funcionario es necesario mientras se surte el proceso de asignar un director permanente". Corruptos en el panorama

Uno de los puntos más delicados que se abordaron fue la controversia relacionada con Javier Rojas, un exconvicto involucrado en escándalos de corrupción . May Bellini no pudo asegurar la relación entre Rojas y el ICBF , afirmando que la entidad trabaja directamente con las comunidades y sus autoridades tradicionales: "Nuestro relacionamiento es con las autoridades tradicionales partiendo de la autonomía que tienen estas autoridades".

