Hay comunidades en autoconfinamiento por anuncio de paro armado de ELN en Chocó: defensor del Pueblo

El frente de Guerra Occidental 'Omar Gómez' del ELN anunció un paro armado indefinido desde este jueves 15 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en algunos municipios del departamentos del Chocó, justo después de que terminara el primer ciclo de negociaciones entre esta guerrilla y el Gobierno nacional.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó este anuncio del paro armado asegurando que este grupo armado debe demostrar su voluntad de paz con hechos concretos, teniendo en cuenta el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla, en el mismo sentido, pidió que se suspenda cualquier acción armada contra la población civil.

"Anuncio que rechazamos de manera enfática y contundente porque no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de hechos concretos de paz, esto no es un mensaje de paz, esto no es un anuncio de reconciliación, el llamado es decirle a cualquier grupo armado ilegal, y en particular al ELN, que los colombianos requerimos de gestos genuinos de paz", expresó Camargo.

En el mismo sentido, señaló que desde la Defensoría del Pueblo han recibido información según la cual las comunidades en las zonas donde se anunció el paro armado estarían en autoconfinamiento por las amenazas y el temor a las acciones armadas por parte de este grupo.

"Ya existe un autoconfinamiento, hemos recibido información que efectivamente frente a las amenazas y frente al riesgo que están viviendo y sobre todo frente a la intimidación las comunidades han actuado en buscar un autoconfinamiento de manera que es muy preocupante la situación y reitero el llamado a los grupos armados, uno no puede estar sentado en una mesa de diálogos lanzando postulados y narrativas, necesitamos hechos concretos", aseguró Camargo.

