"Hay indicios de que la lancha era colombiana": Petro sobre reciente ataque de EE. UU. en el Caribe

El presidente Gustavo Petro llegó a Bruselas aproximadamente a las 12:30 del mediodía de este martes 8 de octubre, hora colombiana, 7:30 de la noche en Bélgica, donde inició una gira para sostener varias reuniones bilaterales. Poco después de que la Presidencia de la República informara sobre la agenda del jefe de Estado en Europa, él trinó sobre varios asuntos.

Uno de los temas a los que se refirió fue la operación antinarcóticos de Estados Unidos en aguas del Caribe, sobre la cual ratificó su posición acerca del supuesto origen de la embarcación destruida y de quienes perdieron la vida en esa operación.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana, con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi. Foto: Presidencia - Joel González

Ese comentario coincide con el discurso de Petro en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el martes 23 de septiembre, cuando atacó al presidente Donald Trump y pidió una investigación sobre ese episodio, porque considera que hubo una actuación desproporcionada contra “jóvenes latinoamericanos” que, a su juicio, terminan en el narcotráfico por necesidad.



Para Petro, “los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Donald Trump, que permitió los disparos”.

Más allá de esos comentarios, el primer mandatario reconoce que no hay denuncia de familiares de los fallecidos. Tampoco ha ampliado detalles sobre las razones para sospechar que se trata de ciudadanos colombianos ni sobre las razones de su insistencia acerca de la nacionalidad de los abatidos.

Estados Unidos tampoco ha informado oficialmente sobre algún nombre o característica de los ocupantes de la embarcación que, según las autoridades norteamericanas, llevaba droga.