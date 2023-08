"Hemos sido oídos, pero no escuchados": Federación de Departamentos pide atención a la inseguridad

Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindio y presidente de la Federación de Departamentos, habló en Meridiano Blu, sobre el pedido que realizó esa entidad, a través de un comunicado, al presidente Gustavo Petro para que atienda la inseguridad que, dicen, se está viviendo en las regiones.

Según manifestó Jaramillo, los gobernadores se encuentran "preocupados por el incremento de inseguridad y el derramamiento de sangre en el país", pese a que los mandatarios regionales han "tenido muchas reuniones con el presidente, sus ministros, el alto consejero para la paz", pero, pese a ello, sienten que han sido "oídos, pero no escuchados".

"Es una situación que estamos viviendo desde las regiones. El incremento de muertes, de reclutamiento de menores, que es un tema que no se puede pasar por alto, lo hemos denunciado todos los gobernadores", explicó el presidente de la Federación de Departamentos.

Riesgo de cara a las elecciones regionales de octubre

Además, de acuerdo con el gobernador del Quindío, "cerca de 100 municipios hoy tienen riesgo de poder llevar esa fiesta electoral" en octubre próximo, donde se conocerán los nuevos alcaldes y gobernadores, debido a que "están amenazando e intimidando candidatos en algunas zonas del país", situación ante la que, reiteran desde la Federación de Departamentos, no han "encontrado un eco ni resultados o hechos contundentes".

Federación Nacional de Departamentos sobre la paz total

En ese sentido, valoró Jaramillo, los "grupos (armados ilegales) han malinterpretado la generosidad concebida a través de la paz total" y consideró que "esta situación la debe conocer el presidente de nuevo".

"Hemos manifestado la preocupación que tenemos, pero no vemos hechos contundentes. Amenazan al comandante de Policía de Santander y esas cosas no pueden estar pasando, parece que no hay ninguna orden del Gobierno nacional frente a estos hechos delictivos. No vemos con claridad las reglas de juego de la paz total", reiteró, antes de concluir aclarando que, si bien quieren desde los departamentos, "tener una buena salida en estos temas" como lo ven "las cosas no va por buen camino".

Mientras el país es sometido por la violencia y la ilegalidad, la única respuesta del Gobierno Nacional ha sido el desconocimiento y la desarticulación con la institucionalidad.



Pronunciamiento de los Gobernadores @RobertoJairo_Q @FNDCol 📄⬇️ pic.twitter.com/xYBeTrlTky — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) August 14, 2023

Escuche la entrevista completa en Meridiano Blu: