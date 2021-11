Hermana Gloria Cecilia Narváez pide liberación de todos los secuestrados del país

Después de seis días en Bogotá, la hermana Gloria Cecilia Narváez viajó este lunes 22 de noviembre a las 9:00 de la mañana a Pasto para encontrarse con su familia y también con su congregación.

“Viajamos a Pasto a encontrarnos con las hermanas. Yo recibí mi formación allá en Pasto. Me encontraré con mi familia para conversar con ellos y compartir un poco del último año de vida de mi madre”, indicó la religiosa.

En diálogo con BLU Radio, la hermana Gloria Cecilia Narváez aprovechó los micrófonos para hacerle un llamado a los secuestradores en Colombia, pidiendo la liberación de quienes tienen privados de la libertad.

“A todos los secuestradores yo les hago este llamado, que liberen a nuestros hermanos, que recuperen la libertad, que piensen en sus familias y en toda la gente colombiana que sufre. Seguiremos orando por todos ellos para que encuentren su libertad”, afirmó Narváez.

En el aeropuerto la recibirá su familia, el gobernador y otras autoridades de Pasto. El martes 23 de noviembre será la misa en la Catedral de Pasto, presidida por el Obispo.

La hermana se quedará en la Casa Madre por un tiempo largo descansado.

Días atrás, la hermana compartió el duro relato de su secuestro desde que inició en febrero de 2017, hasta que fue liberada el pasado 9 de octubre.

“En el momento del secuestro había 50 bebés en el centro de salud. Ese día estábamos las hermanas de la fraternidad viendo las noticias, precisamente, para darnos cuenta de la actualidad que había”, dijo la hermana, quien narró la historia con la voz entrecortada.

La religiosa hizo énfasis en que esos hombres, que se identificaron como de Al Qaeda, se iban a llevar una de las jóvenes; sin embargo, con mucha valentía, pidió que se la llevaran a ella por el tiempo que llevaba allí, era la de más edad y la responsable de la comunidad.

“Me subieron a una camioneta, me amarraron una especie de bomba en el cuello y me dijeron que me quedara callada. Fuimos saliendo por un lugar donde había sembrados de maíz y nos fuimos metiendo por donde había ramas. Todo el día, martes en la noche, estuve en una moto, me llevaron a un lugar del norte de Malí”, dijo Narváez, a quien se le vio muy afectada contando cómo otro hombre la amarró de un árbol le puso cadenas en los pies.

