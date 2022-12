Historia no es sobre vicepresidenta, es sobre ‘Memo Fantasma’: periodista Jeremy McDermott

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, presentó el pasado 2 de junio una denuncia contra el periodista Jeremy McDermott, del medio InSight Crime, quien habló sobre supuestos negocios de su esposo, Álvaro Rincón, con el narcotraficante conocido con el alias de ‘Memo Fantasma’.

La publicación a la que hace referencia la vicepresidenta es una entrevista, que, al parecer, Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía, le dio a InSight Crime, en la que manifiesta que "había trabajado con el presunto traficante, pero que no estaba al tanto de las acusaciones en su contra al momento de hacer negocios".

En diálogo con Mañanas BLU, el periodista británico Jeremy McDermott sostuvo que durante la publicación nunca hizo referencia de actividades ilegales contra la vicepresidenta y dijo que por el momento no se retractará y que continuará con el trabajo periodístico en el tema.

“No nos vamos a retractar. Vamos a continuar el trabajo periodístico y vamos a negar rectificar cualquier cosa. Esto ha sido una investigación de muchos años, con fuentes verificadas y no tiene nada que ver con la política”, manifestó.

En tal sentido, aseguró el comunicador que la investigación no es sobre la vicepresidenta, sino “sobre un narcotraficante que sigue libre desde hace 30 años”.

“La investigación no es sobre ella (vicepresidenta). Se trata sobre este narcotraficante, paramilitar y asesino Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’, que está viviendo tranquilamente en Madrid”, aseguró el periodista.

Asimismo, dijo que la investigación llegó hasta la vicepresidenta porque se rastrearon “los bienes y la plata de Acevedo y la manera que él está lavando su fortuna inmensa” y encontraron “varios lotes en el norte de Bogotá, (que fueron comprados) usando su mamá y su abuela, que después fueron entregados a Hitos Urbanos, la empresa de la vicepresidenta, manejada por su esposo Álvaro Rincón”.

“Yo hablé con el señor Rincón (esposo de la vicepresidenta) y él confirmó de este negocio con Acevedo, pero que él no sabía que este señor había sido narcotraficante y paramilitar. El negocio está comprobado, no hay nada que discutir. La cosa es por parte de la vicepresidenta, que está ofendida porque hayamos vinculado a este narco con su familia, pero la prueba está en toda la documentación. Ni una vez hemos dicho que ella fue responsable o culpable de conducto criminal”, explicó.

El periodista, codirector de InSight Crime, manifestó, además, que regresará a todas las fuentes que consultó para la investigación y así preparar su defensa de las acciones legales de la vicepresidenta.

“Yo no he pasado ningún límite ni hemos estado cerca. No la hemos acusado a ella (Ramírez) de conducta criminal. Hablé con ella y tenemos un canal abierto de comunicación. Hemos investigado basados en fuentes verificadas y serias. Esto no es rumor, es periodismo de investigación”, aseveró.

“En la investigación jamás hemos dicho que el señor Rincón o la doctora Ramírez sabían que este Acevedo era ‘Memo Fantasma’ o que tenía orden de captura. Esa no es la historia. La historia es cómo este señor ha sobrevivido 30 años en el mundo del narcotráfico sin que nadie sepa sobre su actividad y la historia criminal que tiene”, puntualizó.

Finalmente, McDermott reveló que el proceso investigativo continuará y que publicarán tres artículos más en las próximas semanas sobre este sonado caso de ‘Memo Fantasma’.

“Los tres artículos que publicaremos muestran la red de ‘Memo Fantasma’, su fortuna en Colombia y en Europa e intentaremos desarrollar ese lado de la historia”, indicó.

*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

