Hostigamiento en puesto de votación retrasa inicio de preconteo en La Macarena, Meta

La jornada electoral en el país registró un nuevo hecho de orden público en la zona rural del municipio de La Macarena. Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, se presenta un hostigamiento en el puesto de votación de Puerto Lozada.

De acuerdo con la entidad electoral, el incidente ocurre en el puesto de votación ubicado en la vereda Puerto Lozada, lo que ha generado dificultades para avanzar con el proceso de cierre de mesas y el conteo preliminar de los sufragios.

La Registraduría indicó a través de su cuenta oficial en la red social X que, debido a la situación de seguridad, no ha sido posible adelantar el preconteo de votos en ese punto del territorio.

El preconteo es la etapa inicial del escrutinio electoral y permite conocer los resultados preliminares de las votaciones una vez se cierran las mesas. Sin embargo, el procedimiento depende de que existan condiciones de seguridad para los jurados y funcionarios electorales.



Frente a lo ocurrido, las autoridades competentes en la región ya se encuentran atendiendo la situación para restablecer el orden público en el sector rural de La Macarena.

La Registraduría agregó que el objetivo de la intervención es garantizar la seguridad en el puesto de votación y permitir que continúe el desarrollo del proceso electoral con normalidad. Hasta el momento no se han entregado detalles sobre posibles heridos o daños en la zona.