Humberto de la Calle cuestiona a Cambio Radical por “entorpecer” JEP

El exjefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto De la Calle, cuestionó fuertemente al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras por la oposición que el partido Cambio Radical está haciendo en el Congreso a la ley que reglamentará la Justicia Especial de Paz.



“Desde el punto de vista de Cambio Radical me parece que es una posición bastante difícil de explicar. Las normas básicas de carácter constitucional fueron votadas por Cambio Radical y el jefe obvio, natural e indiscutible, es el ex vicepresidente Vargas Lleras, que estuvo largo tiempo en el Gobierno, con una tarea muy meritoria, pero en medio de un silencio”, cuestionó De la Calle.

El hoy precandidato presidencial llamó además la atención sobre la coincidencia de las críticas de Cambio Radical a la JEP en época preelectoral.

“Ahora no nos puede resultar que solo en este momento, cuando se acercan las elecciones, entonces viene una especie de ruptura y Cambio Radical termina entorpeciendo algo que fue apoyado inicialmente y que no contó con ninguna objeción de su jefe en ningún momento”, dijo.



Puede estar en riesgo la implementación.



De la Calle se declaró preocupado por la estrecha mayoría con la que cuenta el gobierno en el Congreso para sacar adelante lo que resta de la implementación. “Ojalá logremos salir adelante, pero francamente a mí me parece extraordinariamente preocupante, pero no solamente eso, aquí hay un problema de lealtad y responsabilidad política”, concluyó.

Finalmente, el exjefe negociador afirmó que está de acuerdo con varios de los ajustes que se hicieron al texto de la reglamentación, tras las observaciones presentadas por la Fiscalía, pues a su juicio clarifican puntos cómo el de las disidencias y los bienes por lo que afirmó que, “en esencia es un propósito correcto”.

