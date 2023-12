ICBF y Migración Colombia formalizan acuerdo para garantizar los derechos de la niñez migrante

Por medio de una colaboración estratégica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia han unido fuerzas para salvaguardar la integridad de la niñez migrante. Esto, tras eventos recientes, donde una niña y un niño de origen africano fueron encontrados en estado de abandono en el Aeropuerto El Dorado.

“Los aeropuertos no eran para nosotros un lugar de peligro para el tránsito migrante de niños y niñas, nosotros hemos identificado niños y niñas no acompañados, pero no en los aeropuertos nacionales. A partir de este caso, hemos dispuesto algunas acciones concretas, tanto ICBF como Migración Colombia para hacer un ejercicio controlado a todo lo que implica el paso de familias y niños en los aeropuertos nacionales ”, Astrid cáceres, directora del ICBF

Las acciones acordadas abarcan desde recorridos de verificación periódicos en áreas internacionales de aeropuertos para identificar situaciones de niñas, niños y adolescentes, hasta la capacitación exhaustiva del personal en dichas zonas para detectar casos de menores no acompañados. Además, se llevará a cabo una campaña conjunta con mensajes clave que promuevan rutas seguras para los más jóvenes, y se diseñarán protocolos específicos para el ingreso de niños, niñas y adolescentes a áreas internacionales, buscando anticipar posibles riesgos.

A su vez, la autoridad migratoria enfatiza que el nuevo protocolo se suma a otras estrategias que ya se vienen implementando para la "atención de menores de edad que pasan por esta terminal aérea, en tránsito para con destino a otro país".

Por su parte, el ICBF continúa con acciones concretas para garantizar el retorno seguro de la niña y el niño encontrados, brindándoles acompañamiento en la restitución de su ruta familiar.

Según cifras de la institución , se ha protegido a 3.373 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera, dentro de los cuales 134 son migrantes no acompañados, 482 enfrentan falta absoluta o temporal de responsables, y 46 se encuentran en situación de abandono.

