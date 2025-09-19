Aunque no fue la más afectada, “se opera ajustado”: Ideam pide no recortar más el presupuesto

En entrevista con Blu Radio la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que su gestión se ha centrado principalmente en la modernización institucional y tecnológica del Ideam.

En una primera etapa se realizó una reestructuración de procesos internos y flujos de información, que permitió presentar una propuesta de reorganización institucional, incluyendo cargos adicionales necesarios.

Posteriormente, se concretó la modernización tecnológica del instituto, con la adquisición de capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, considerados el núcleo del Ideam.

Este avance fue posible gracias a convenios, adiciones presupuestales y la gestión de recursos. Como resultado, se ha mejorado la disponibilidad de la información y se ha reducido el rezago en la entrega de informes, como el mapa de coberturas (último de 2017) y los informes de calidad del aire, que ahora se presentan año vencido.



Echeverry destacó que estos avances apuntan a una mayor democratización del conocimiento y a fortalecer la misión del instituto: facilitar la toma de decisiones en materia ambiental.

La directora confirmó que el Ideam, como otras entidades del Gobierno nacional, sufrió recortes en su presupuesto de inversión en 2023. Sin embargo, ese mismo año recibieron una adición presupuestal equivalente al 100% del presupuesto de inversión inicial, lo que permitió cubrir rezagos, adquirir licencias, tecnología y equipos de monitoreo.

Para 2024, el recorte obligó a implementar medidas de optimización en la operación, como el monitoreo de radares mediante convenios. Aunque las funciones esenciales como la emisión de alertas y la recolección de información se han mantenido, algunas líneas como estudios ambientales no se han priorizado.

Echeverry aclaró que el instituto no ha interrumpido su labor y que la precisión y resolución de la información podría mejorar con mayor financiación.



¿Cuál es la situación actual de la temporada de lluvias y fenómenos climáticos como El Niño o La Niña?

Echeverry aclaró que actualmente no hay presencia de fenómenos como El Niño o La Niña. Las precipitaciones en septiembre han disminuido en comparación con agosto, aunque puede percibirse lo contrario debido a eventos puntuales.

El Ideam pronostica fuertes lluvias en la capital del país. Foto: AFP // Ideam.

La temporada de lluvias varía por región: la región Andina tiene dos temporadas de lluvias; la Amazónica y Orinoquía solo una; y en la Pacífica llueve todo el año. En octubre se espera el retorno de la segunda temporada de lluvias para la región Andina.

La directora detalló que la temporada ciclónica, que va hasta el 30 de noviembre, se monitorea en conjunto con servicios meteorológicos de la región. Hasta la fecha, se han formado siete tormentas tropicales y un huracán mayor (ERIP), sin impactos significativos en Colombia.

En algunos casos, se ha registrado aumento en oleajes o vientos en el Caribe colombiano, pero no se ha emitido ninguna alerta naranja. Las alertas han sido de vigilancia (gris) o precaución (verde), y el Ideam continúa con monitoreo constante de estos fenómenos.

Para 2026, el Ideam planea consolidar su presencia en territorio, fortaleciendo la articulación con alcaldías, gobernaciones y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Esto se hará sobre la base de los avances en democratización de la información y modernización tecnológica alcanzados en los últimos dos años.

Respecto al presupuesto, la directora explicó que, aunque la demanda de recursos es constante por la naturaleza tecnológica del instituto, el Ideam no fue fuertemente impactado por los recortes proyectados en el presupuesto general de la Nación. Esto se debe a su relevancia estratégica y a que ya operaba con un presupuesto ajustado.

Además, la gestión ha permitido acceder a recursos externos a través de convenios, como el programa REN de la Unión Europea, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Ecopetrol, lo cual ha ayudado a estabilizar la operación del instituto.