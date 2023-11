“Imponer aranceles a café importado tendría consecuencias en otros sectores económicos”: Fedecafé

Un grupo de 15 representantes de diferentes partidos están proponiendo un impuesto del 70 % a las importaciones de café en Colombia. Para Germán Bahamón, gerente de la Federación de Nacional de Cafeteros, es buena la idea de querer generar un mayor consumo interno, pero, añadió, no está convencido si esta medida sea la más “apropiada”.

“A mí me gusta la idea de generación de consumo. Me parece que es loable la intención de mejorar el consumo interno de nuestro café, que ha sido por mucho tiempo nuestra marca país. Estoy convencido de que hay una oportunidad; nosotros consumimos en Colombia 2.1 kilos per cápita de café al año y si nos comparamos con un Brasil, ellos consumen seis kilos. No sé si la medida que están buscando sea la más apropiada y no me quiero meter donde no me corresponde porque eso es de los gobiernos; entonces yo no sé si ese sea lo que quiere el ministro German Umaña”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Sobre esos aranceles, Bahamón señaló que la decisión de aumentarlos o cambiarlos “le corresponde al ministro de Comercio, al Gobierno el presidente Petro y no a la Federación”. En ese sentido, dijo que ha venido pidiendo más ayuda para incentivar el consumo de café en el país, pero de calidad, porque, recalcó, en “Colombia enseñan a que s e consume el café que no se exporta ”.

“Nosotros deberíamos consumir calidad, como la que nos reconocen en el exterior y aquí consumimos el de menor calidad. La gran mayoría de café que se consume en Colombia es de baja calidad”, puntualizó.

A la pregunta de qué consecuencias tendría para Colombia el hecho de imponer un arancel, por ejemplo, a países de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que ya hay unos acuerdos establecidos desde hace tiempo, Bahamón contestó que cambiar esas reglas de juego podría traer consecuencias.

“Esto un tema de Estado, es un tema de gobiernos. Las relaciones multilaterales con los gobiernos, vecinos y amigos siempre se han regido también con acuerdos comerciales y en este momento el café, si yo hago una imposición de un impuesto arancelario a alguien como Brasil o a alguien como la Comunidad Económica Europea, con quien algunas reglas de juego, podría cambiar en otros sectores económicos de los cuales se nutre estas dos relaciones que siempre han sido importantes”, aseveró.

El gerente de Fedecafé aseguró que el ministro Umaña "nunca" le ha expresado su voluntad de incrementar este arancel de importación y que, por el contrario, ha estado “muy interesado” en que se trabaje “en la industrialización en nuestro país”.

“Si nosotros hacemos eso e incentivamos en las regiones a nuestros cafeteros a que hagan la transformación de su producto y que lleven hasta la experiencia en taza, estoy convencido de que crecería el consumo interno y crecemos el consumo interno con producto de calidad. Eso es lo que es importante”, sentenció.

