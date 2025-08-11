Publicidad

Incautan 1.900 kilos de marihuana en el Huila; en la persecución uno de los vehículos se accidentó

El cargamento del alucinógeno lo habían distribuido en dos camionetas. Uno de los capturados es menor de edad.

Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: agosto 11, 2025 10:10 a. m.

En un puesto de control instalado en la vía Garzón – El Agrado centro del Huila, la Policía incautó cerca de dos toneladas de marihuana que eran transportadas y distribuidas en dos vehículos tipo camioneta que, al parecer, habían salido del Cauca.

Los conductores de los dos automotores, al notar la presencia de los uniformados, hicieron caso omiso al pare, emprendieron la huida y, en medio de la persecución, uno de los vehículos se accidentó dejando heridas a dos personas que se movilizaban en motocicleta.

“En uno de nuestros controles contra el narcotráfico y otros delitos, logramos la incautación de 1.900 kilos de marihuana, este resultado se dio tras una persecución a dos camionetas que omitieron el pare y en la reacción oportuna de la policía fueron interceptadas mediante un plan candado entre los municipios de Garzón y El Agrado”, confirmó el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, subcomandante encargado de policía en el Huila.

Hubo capturas

El procedimiento policial dejó dos personas capturadas, entre ellas, un menor de edad y fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, mientras que las dos personas lesionadas recibieron atención médica en el hospital de Garzón.

En menos de 15 días, las autoridades han asestado duros golpes contra las bandas de narcotráfico que delinquen en el sur del país y en carreteras del Huila han incautado alrededor de cinco toneladas de marihuana provenientes del Cauca.

