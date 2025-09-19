Incautan más de una tonelada de marihuana en Huila: la transportaban en pared falsa de un furgón

En el Huila, el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Tránsito, incautó más de una tonelada de marihuana durante un operativo de control realizado en la vía que conecta al departamento del Cauca con el sur del Huila, a la altura de la vereda Versalles, en el municipio de Pitalito.

Durante la inspección a un vehículo de carga tipo furgón, las autoridades descubrieron una pared falsa en la parte delantera del automotor, donde se ocultaban 15 lonas que contenían aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana.

“Se logró incautar 1.300 kilos de marihuana que venían ocultos en un doble compartimento de un camión. Afortunadamente, gracias a la pericia de los policías y soldados, fue posible detectar este compartimento y hacer efectiva la incautación”, confirmó el mayor David Mauricio Lizarazo, jefe de la Seccional de Tránsito de la Policía Huila.

El cargamento, avaluado en más de 800 millones de pesos y equivalente a 1,2 millones de dosis, tenía como destino el mercado internacional, específicamente Brasil.



Tras la incautación del cargamento, las autoridades resaltaron la afectación que este operativo representa para las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

“Con este resultado, se neutralizan las pretensiones de los grupos armados organizados residuales que buscan fortalecer sus finanzas mediante el tráfico de estupefacientes”, afirmó el teniente coronel David Durán Olarte, comandante del Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena.

En el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien cubría la ruta Popayán–Florencia. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.