Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Incendió e inundación a bordo: entrenamiento extremo de tripulación del ARC Gloria para sobrevivir

Incendió e inundación a bordo: entrenamiento extremo de tripulación del ARC Gloria para sobrevivir

El teniente de navío Óscar Franco, ingeniero jefe del buque escuela ARC Gloria, explica paso a paso el control de averías a bordo, el entrenamiento teórico y práctico que forma a los cadetes y cómo la tripulación confina el peligro antes de que el barco pierda el rumbo.

