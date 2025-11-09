Armada de Colombia rescata a seis pescadores que quedaron a la deriva en el mar Pacífico

Seis personas fueron rescatadas por la Armada de Colombia luego de quedar a la deriva en aguas del Pacífico, cerca de los sectores de Bocas del Río San Juan y Punta Charambira, a unas tres millas náuticas de la costa del Distrito Especial de Buenaventura.

Según informó el Capitán de Corbeta Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, el operativo se activó tras recibir una alerta de un habitante de la región que reportó la desaparición de dos embarcaciones artesanales que se dirigían hacia el municipio de Docordó, en el Chocó.

“Las motonaves se quedaron sin combustible en medio de fuertes condiciones meteomarinas. Inmediatamente se desplegó una Unidad de Reacción Rápida para localizarlas y poner a salvo a sus tripulantes”, explicó el oficial.

Tras varias horas de búsqueda, los guardacostas hallaron las dos embarcaciones y rescataron a los seis pescadores, quienes fueron evaluados por el personal naval y confirmaron encontrarse en buenas condiciones de salud. Las motonaves fueron remolcadas hasta puerto seguro.



Uno de los capitanes rescatados, Segundo Bonilla Castro, relató que la travesía se complicó por los vientos y el oleaje:

“Nos quedamos sin gasolina cuando intentábamos regresar. El mar estaba muy fuerte y no podíamos avanzar. Gracias a Dios y a la Armada estamos vivos”, contó.

Por su parte, Francisco Javier Lozano Paz, capitán de la segunda embarcación, agradeció la rápida reacción de las autoridades: “Pensamos que íbamos a pasar la noche en el mar, pero llegaron justo a tiempo. Nos ayudaron y remolcaron hasta Buenaventura”, dijo.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad marítima y recordó a los navegantes la importancia de cumplir las medidas de prevención antes de zarpar.