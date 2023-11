Industria agropecuaria preocupada por impuesto predial, seguridad y fenómeno de El Niño

El Congreso Agropecuario Nacional se consolida como el epicentro de convergencia para los actores clave del sector agropecuario en Colombia. Este evento convoca a productores tanto nacionales como internacionales, líderes gremiales, funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso de la República, expertos de renombre a nivel mundial, representantes de misiones diplomáticas, medios de comunicación y, en términos generales, a individuos y organizaciones con un interés destacado en el ámbito agropecuario y en los asuntos locales e internacionales.

Para hablar sobre el crecimiento que ha tenido la industria agropecuaria y las preocupaciones que se tiene frente al incremento del impuesto predial, la seguridad y el fenómeno de El Niño, se conectó con Mañanas Blu, dirigido por Camila Zuluaga, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

"Tal vez de los pocos sectores que creció fue el nuestro. Tuvo un crecimiento como del 8 %, tal vez un poquito más. La razón de ser de los productores de comida son los consumidores y lo que estamos viendo en construcción, lo que estamos viendo en comercio y demás. Si eso se mantiene al final del día le va a terminar pasando la cuenta a cobro a nuestro sector. Porque no nos olvidemos lo que pasó en la pandemia producción de 70 millones de toneladas de alimentos en el 2020 y el consumo se cayó porque a todos nos mandaron para la casa y se fue a pique el sector agropecuario. Entonces la salud de los consumidores, es decir, de esos sectores que hoy están cayendo, serán fundamentales para el futuro inmediato de la producción de alimentos en nuestro país", añadió.

Ante el anuncio del ministro de Hacienda del incremento del impuesto predial en el área rural, el sector agropecuario se encuentra preocupado, pues según Bedoya, hay algunos municipios en el que hubo un incremento de hasta el 1000 %.

"Hay una preocupación y es no conocer porqué uno establecen esos topes del 150, 200 y 300 %, una justificación técnica. Dos, no hay una claridad sobre el uso del suelo agropecuario, si es el actual o el futuro, entonces si usted tiene una finca de descanso, podrían considerar que ahí se le aplica el el incremento del predial. Y sí, es cierto que en muchos municipios el predial subió más del mismo 1000 %. Entonces hay que sincera la discusión. El ministro abrió la puerta a dar una discusión con los gremios y también en el Congreso de la República. , porque es indudable que hay que actualizar el catastro en nuestro país ,hay mucha gente que no está pagando, pero también hay que tener las reservas de lo que pueda ocurrir en la materia Seguridad alimentaria", señaló

Por otro lado, el presidente de la SAC, indicó que los agricultores ya se están preparando para enfrentar la llegada del fenómeno de El Niño, pero hace falta que el Gobierno invierta más dinero en los seguros para los cultivos, en dado caso de que se presenten pérdidas por las sequías.

"Los agricultores siempre se preparan tratando de almacenar agua al máximo. Las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, el Ideam. Pero aquí, como se lo dijimos ayer al ministro de Bonilla, hace falta que le metan plata y este Gobierno tiene mucha chequera a dos instrumentos. Uno las pólizas de seguro para los cultivos porque la plata que hoy sólo alcanza como para unas 300.000 hectáreas y tenemos más de nueve millones de hectáreas sembradas y dos el subsidio de la tasa de interés porque mientras el Banco de la República no baje la tasa de interés, cualquier productor que se ha enredado con el fenómeno de El Niño va a tener que salir a pagar a un crédito y crédito costoso. Es una asfixia para nuestros productores", indicó.

Para finalizar, también indicó que ante la inseguridad que se presenta en el país, especialmente por el narcotráfico, los agricultores se ven afectados a la hora de transnportar los alimentos, pues en algunas ocasiones, cuando hay paros, la comida se puede perder.

"La seguridad es la principal preocupación que tiene nuestro sector por varias razones extorsión, secuestro, bloqueos a las carreteras. Imagínese un productor de aguacate Hass, que tiene que llevar el contenedor y el producto madurándose al puerto de Buenaventura y no lo puede llevar por un bloqueo. Y el tema de la contaminación de carga por el tema del crecimiento del narcotráfico, el daño reputacional que se le hace a Colombia cuando un cargamento de banano, por decir algo, llega al puerto de Amberes con un tema de banano contaminado carga el cliente que dice banano colombiano, porque el tema del narcotráfico está asociado también a los temas de seguridad, entonces de nuevo para nuestro sector y así se lo dimos al presidente de la República cuando lo vimos en el Consejo Gremial, es la principal preocupación del campo hoy es la seguridad, la seguridad física, pero también la seguridad jurídica", puntualizó.

