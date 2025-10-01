Industria del software alerta sobre riesgos de pelea de presidente Petro con Trump

Actualmente, la industria digital en Colombia vende cerca de 57 billones de pesos. De esta cifra, cerca de 45 billones corresponden a la industria del software. Esto quiere decir que la industria digital está representando un poco más del 3,8 % del PIB del país.

Un porcentaje no menor, que se convierte en un motor de la economía nacional y uno de los principales focos de desarrollo en innovación, por lo que la creciente tensión entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ya comienza a encender las alarmas en el sector.

"Es un tema con el que tenemos que tener cuidado, porque sí nos impacta: la innovación, el flujo de capitales a Colombia, de tecnología y todo lo que significa para nosotros Estados Unidos podría estar en riesgo", explicó a Blu Radio Ximena Duque Alzate, presidenta ejecutiva de Fedesoft.

La dirigente gremial agregó: "Nuestro país tiene como principal foco a Estados Unidos para la venta de tecnología y de servicios de tecnología, sino también muchos de los empresarios que están hoy, desde startups y fondos de riesgo, están basados en Estados Unidos. Hoy no hemos visto nuestro sector afectado, pero sí creemos que las relaciones con los Estados Unidos debemos fortalecerlas".



En el marco del congreso de Fedesoft, que se desarrolla en Cartagena, se reveló un mapeo digital que registra el desarrollo de la industria del software en Colombia y su buen momento, aunque el último año experimentó una desaceleración.

"El 2023 fue un año de un crecimiento atípico; viene con un repunte desde el 2021. El 2024 es un año de desaceleración, pero seguimos creciendo a tasas por encima del 10 %. Creo que temas internacionales y la misma economía local hacen que sigamos creciendo, pero no con esa rapidez", indicó Duque.

La relación de Colombia con Estados Unidos, históricamente basada en un sólido intercambio comercial y una estrecha cooperación militar y de seguridad, ha sido sacudida este año por desencuentros provocados por las posturas del presidente colombiano, Gustavo Petro, que tuvo un punto de quiebre este viernes con la retirada de su visado por el Departamento de Estado.

La crisis comenzó en enero pasado, tras la decisión de Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con colombianos deportados de EE. UU. mientras no recibieran un trato "digno", y se ha prolongado a lo largo del año.

Esta situación causa preocupación en Colombia, porque Estados Unidos es su principal socio comercial y los dos países tienen vigente, desde mayo de 2012, un Tratado de Libre Comercio (TLC).

En 2024, el intercambio de bienes y servicios ascendió a 53.300 millones de dólares, producto de exportaciones estadounidenses por 28.300 millones de dólares e importaciones desde Colombia de 25.000 millones de dólares, para un superávit de 3.300 millones de dólares a favor del país norteamericano, según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.