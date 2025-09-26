"Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan a la humanidad": Petro al Ejército de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro tenía previsto en su agenda asistir a la marcha “Arrest Netanyahu”, en Times Square, Nueva York. Sin embargo, el mandatario no llegó porque la agenda se retrasó y primero sostuvo reuniones bilaterales.

Por eso aprovechó las protestas junto a la sede de Naciones Unidas por la causa palestina y se sumó para dar un discurso. El mandatario pidió al Ejército de Estados Unidos “no apuntar contra la humanidad” y les instó a que “desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad”.

“Desde Nueva York les pido a los soldados de EE. UU. que no apunten contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad. Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército”, dijo.

El mandatario insistió además en la necesidad de conformar esa fuerza especial de paz, y participó en el acto junto a Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd.



Gustavo Petro - Donald Trump AFP

A este gesto se sumó también la delegación colombiana. La vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio abandonaron el recinto de la ONU en el momento en que fue anunciado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. No fueron los únicos: varias delegaciones hicieron lo mismo como señal de protesta diplomática.

“La delegación de Colombia se retira durante la intervención de Israel porque es un acto de rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores.

El presidente Petro regresará hoy de su viaje a Nueva York, donde participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.