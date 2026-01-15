En vivo
Blu Radio  / Nación  / Infiltración reveló armas y campamentos de ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’: así se mueven
Infiltración reveló armas y campamentos de ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’: así se mueven

Un agente de inteligencia militar logró ganarse la confianza de la estructura de alias ‘Naín’, grabó su vida interna y reveló cómo se mueven armados, amenazan y se preparan para ataques.

