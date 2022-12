Inminente pérdida de investidura para Santrich, Márquez y Merlano

Finalmente, venció el plazo para que Jesús Santrich e Iván Márquez, del Partido Farc, y Aida Merlano, del Conservador, los tres congresistas electos en las legislativas pasadas y que no se posesionaron el 20 de julio, cumplieran con el trámite correspondiente para asumir sus curules.

Si bien cada uno de ellos no se juramentó en el cargo por razones y circunstancias distintas, el paso a seguir es que las secretarías generales del Senado y la Cámara de Representantes reporten ante el Consejo de Estado las ausencias, para que el alto tribunal inicie un proceso que terminaría en la declaratoria de pérdida de investidura, es decir, la muerte política.

“Esta situación implica que la persona no puede volver a ser elegida en cargos de elección popular de aquí en adelante: ni para edil, ni para concejal, congresista o cualquier otro”, explicó Gregorio Eljach, secretario general del Senado de la República.

Lo que viene para los partidos

Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc, finalmente no radicó la carta con la que notificaría su decisión de no ocupar su curul en el Senado. Al ser una decisión voluntaria, motivada por la supuesta falta de garantías para participar en política, esto no tendría implicaciones en su partido, por lo cual en los próximos días se posesionaría Israel Zúñiga, mejor conocido como ‘Benkos Biohó’, en la quinta curul otorgada a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en esa cámara.

El tema no está tan claro en el caso de Seuxis Paucias, conocido como Jesús Santrich, quien fue capturado en abril pasado en medio de un proceso por su presunta responsabilidad en delito de narcotráfico, posterior a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Si bien le fue asignada una curul en la Cámara, el exguerrillero y ahora representante electo no pudo posesionarse como tal, teniendo en cuenta que está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Pese a varios intentos para asumir la curul, es prácticamente imposible que pueda lograrlo, pues, además del tiempo, la justicia de Estados Unidos lo requiere en extradición, tema que se resolverá en los próximos meses.

Teniendo en cuenta lo anterior, no está claro si el partido Farc podrá reemplazar ese escaño, pues la ley advierte que ese tipo de delitos dan para aplicar silla vacía.

¿Se salvará la curul de Aida Merlano?

Algo similar ocurre con Aida Merlano, senadora electa del Partido Conservador, quien fue capturada como protagonista del escándalo de supuesta compra de votos a través de una sofisticada estructura delictiva que operaba en la Costa Atlántico.

Los conservadores intentarán mantener la curul, la número diez del total de 14 que consiguieron el pasado 11 de marzo, sin embargo, expertos constitucionalistas señalan que no habría posibilidad de reemplazar a Merlano.