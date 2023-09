¿Internet a cambio de salir a marchar? Mininterior lo desmiente, pero audios generan controversia

Este lunes, se conocieron unos audios relacionados con las marchas programadas para el próximo miércoles, 27 de septiembre, que el Gobierno nacional ha denominado "marcha por la vida". En estos, varios líderes de Juntas de Acción Comunal hablan de posibles incentivos que el Gobierno estaría ofreciendo para motivar a las comunidades a unirse a las protestas.

En los audios, varios líderes convocan a los habitantes de veredas de municipios del departamento de Cundinamarca, particularmente Bituima, Vianí y San Juan de Río Seco. A cambio, dicen, las veredas tendrán internet gratuito y se incentiva a la asistencia con comida y refrigerios.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó la importancia de estas movilizaciones y señaló que el Gobierno respalda la convocatoria de las organizaciones sociales y participará en las actividades relacionadas con ellas. Afirmó que las marchas son una muestra de la preocupación de los ciudadanos por la violencia en el país y su deseo de paz.

Sobre los audios que circulan, el ministro Velasco desmintió categóricamente cualquier participación del Ministerio del Interior en esta convocatoria y la oferta de internet gratuito. Calificó estas acciones como irresponsables y preocupantes, ya que podrían distorsionar el propósito genuino de las marchas.

“No sé, no tengo ni idea, y de verdad que me molesta que alguien esté utilizando ese mecanismo, porque ahora van a tratar de desvirtuar una movilización grande de los ciudadanos, que es convocada por los 50 principales sindicatos de Colombia, por organizaciones sociales, y van a tratar de dibujarnos y desdibujarle a la gente su capacidad de movilización. Por ello, no me gusta que hagan ese tipo de acciones. No sé quién las está haciendo y las desautorizo tajantemente”, dijo el funcionario en Mañanas Blu.

Sobre la cantidad de personas que se espera en Bogotá para las movilizaciones, el ministro se mostró cauteloso y no quiso hacer estimaciones precisas.

¿Quién convoca a las marchas del 27 de septiembre?

El ministro destacó que las marchas fueron inicialmente convocadas por organizaciones sociales y étnicas en Colombia.

Según el ministro, estas manifestaciones son una respuesta a las preocupaciones de comunidades indígenas, campesinas y diversas organizaciones en todo el país. Las comunidades, según dijo, se sienten amenazadas por la violencia y han decidido unirse para exigir la protección de sus derechos y para acelerar la implementación de políticas como la reforma agraria.

El ministro del Interior enfatizó que estas marchas representan una expresión legítima de la ciudadanía y un llamado a la paz en un país que ha sufrido décadas de conflicto armado. También señaló que el Gobierno respalda la convocatoria de estas organizaciones y está dispuesto a colaborar en la medida de lo posible para garantizar un entorno seguro durante las movilizaciones.

Además de las organizaciones sociales y étnicas, el ministro del Interior mencionó que las marchas cuentan con el respaldo de sindicatos y otras entidades que buscan promover cambios estructurales en Colombia.