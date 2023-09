“Cuando usted habla de paz y pone una bomba, la gente siente que no hay voluntad”: mininterior

La situación de orden público en el occidente de Colombia ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas semanas. El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización nacional por la vida, que está programada para este miércoles, como respuesta a la escalada de violencia en la región.

En medio de este contexto crítico, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es oriundo del Cauca y conoce a fondo la situación, concedió una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, para abordar los acontecimientos recientes y los esfuerzos del gobierno para restablecer la paz en la zona.

El ministro Velasco comenzó la entrevista describiendo la región afectada por la crisis, específicamente la llamada "olla del río Micay". Este río, que nace en Argelia, Cauca, y desemboca en el Pacífico, ha sido históricamente una zona de conflicto debido a la fuerte economía relacionada con la producción de cocaína. Organizaciones guerrilleras, en particular el CMC (Estado Mayor Central), controlaban gran parte de esta región y obtenían la mayoría de sus ingresos de esta actividad ilícita. El ministro utilizó la metáfora de un "santuario de la guerrilla" para describir la situación que allí se vive.

Según el ministro, la administración actual tomó la decisión de recuperar esta zona y comenzó operativos militares en un entorno altamente complejo, con combates que iban más allá de los enfrentamientos típicos de guerrillas. Se encontraron trincheras y campos minados, lo que hizo que la recuperación de la zona fuera un proceso gradual. El objetivo final era llegar al corregimiento de El Plateado en Argelia, que funcionaba como un epicentro de la problemática.

El ministro subrayó que los grupos disidentes, conocidos como el Estado Mayor Central (EMC), tienen la capacidad de movilizarse en diversas regiones, lo que les permite llevar a cabo acciones terroristas en otros municipios, como Buenaventura, Jamundí y Nariño.

El término "Estado Mayor Central" se ha convertido en una etiqueta utilizada por el gobierno para referirse a estos grupos disidentes, en lugar de "disidencias de las FARC", como algunos los llaman. Según el Ministro, esto refleja la evolución de las FARC hacia una organización política que ha cumplido sus compromisos en el proceso de paz, mientras que las disidencias representan una realidad diferente.

El Ministro Velasco destacó que durante los procesos de paz es común que surjan disidencias, y no todas las personas o grupos están dispuestos a cumplir con los acuerdos. Hizo hincapié en la importancia de mantener la oferta de paz del gobierno y destacó que el presidente Petro liderará el proceso de negociación a través del comisionado Danilo Rueda.

Sin embargo, la entrevista también reveló divisiones dentro del Gobierno en cuanto a la percepción de las disidencias. Mientras el presidente Petro y otros funcionarios defienden la búsqueda de un acuerdo de paz y el diálogo, el comandante de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa y otros altos mandos militares expresan su escepticismo sobre la voluntad de las disidencias para llegar a la paz. Esta discordia en los mensajes gubernamentales ha generado confusión en la opinión pública.

El ministro Velasco respondió que estas diferencias reflejan el análisis objetivo de la situación. Las acciones violentas de las disidencias, como atentados y asesinatos, han socavado la confianza en su compromiso con la paz. El ministro enfatizó que el proceso de paz debe contar con el respaldo de la ciudadanía y que las acciones terroristas minan esa confianza.

“Cuando usted está hablando de paz y pone una bomba en Timba, Cauca, o hace un atentado terrorista en Jamundí, o mata a una patrullera y a dos patrulleros en Morales, Cauca, pues lo que siente la gente, que no es boba, es que no hay como mucha voluntad de paz, y es un poco lo que las personas que usted me pregunta, que son funcionarios de nuestro Gobierno, pues lo han dicho”, dijo.

En cuanto a la coordinación dentro del gobierno, el ministro del Interior afirmó que se llevan a cabo reuniones regulares con altos mandos militares y otras autoridades para evaluar la situación y tomar decisiones.

La entrevista concluyó con una discusión sobre la declaración reciente de una de las columnas disidentes, la columna Jaime Martínez, anunciando un cese del fuego. El ministro expresó su esperanza de que esta declaración sea sincera y que las disidencias cumplan su palabra, ya que sería un paso positivo para el proceso de paz y para Colombia