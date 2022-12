Interpol publica circular roja de alias ‘Gabino’, máximo cabecilla del ELN

La Interpol publicó en su página web la circular roja contra el máximo cabecilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’.

El mes pasado, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en entrevista con BLU Radio, confirmó que ‘Gabino’, , estuvo recientemente en La Habana para realizarse un tratamiento médico.

Vea también: ‘Gabino’ ha venido recibiendo tratamiento médico en La Habana: comisionado de Paz



“Se sabía, y eso me lo dijo el anterior comisionado de Paz, el doctor Rodrigo Rivera, que él estaría en un tratamiento médico en La Habana. Eso me lo informó antes de mi posesión. En este momento no sé cuál es su paradero”, dijo.



‘Gabino’, de 65 años de edad, es buscado por homicidio agravado y reclutamiento ilícito de menores de edad.

