Investigan 15 miembros del Inpec por dejar libre a sicario alias 'Hormiga'

Jorge Eliecer Pasos Ortiz, alias 'Hormiga', presunto cabecillas de la banda 'Los Descuartizadores', presunta subestrcutura de 'Los Costeños', fue condenado a 60 años de cárcel. Sin embargo, hay polémica porque quedó libre por supuesto vencimiento de términos pese a gigantesca condena que tiene, esto por su participación en varios homicidios y desapariciones forzadas en departamentos de Córdoba y Antioquia.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, reveló que por quedar libre alias 'Hormiga' son al menos 15 miembros de la institución que están siendo investigados en este momento.

"Desde junio solicitamos investigación. Ya abrimos una con la unidad investigativa y la Oficina de Control Disciplinario para determinar si el procedimiento no se hizo; es decir, si no se le preguntó a los otros jueces, si no se revisaron los demás proceso. Salió en libertad por la orden de un juez luego que sale en libertad es requerido por otro juez y es ahí donde nos damos cuenta que tenía un requerimiento, entonces eso se está investigando para determinar si hubo una falla humana por parte del INPEC o en la comunicación con un juez", aseguró el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.

Asimismo, el Inpec adelanta un comité jurídico para analizar por qué razón se otorgó la libertad de la cárcel La Picota, aparentemente de manera irregular, de Alberto Elías Restrepo, alias 'Hormig', el presunto cabecilla de la banda 'Los Descuartizadores', banda aliada de 'Los Costeños'.

