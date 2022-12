Investigan presunto caso de abuso sexual en hospital de Bello, Antioquia

A través de redes sociales, un paciente que está hospitalizado en el hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Antioquia, denunció que uno de los enfermeros que lo atendía abusó sexualmente de él cuando estaba dormido.

“Pedí que me dieran unas pastillas para el dolor de cabeza. Él me suministró varias, e incluso, unas gotas que me adormecieron. Más tarde, me desperté y me di cuenta que me estaba haciendo sexo oral”, cuenta el hombre en el video que él mismo grabó y difundió.

Ante esto, el hospital emitió un comunicado en el que aseguró que su equipo psicosocial conoció el hecho por parte del mismo paciente

y tanto a él como a los familiares que lo acompañan, se les brindará el acompañamiento necesario.

“Fueron activados todos los protocolos institucionales y normativos para la toma de exámenes y seguimiento clínico los cuales reposan en la historia clínica del usuario”, dice el documento.

El caso también es atendido por Policía, Fiscalía y Personería de Bello, mientras que el hospital anunció por su parte una investigación interna.

Precisamente, Bernardo García, Personero de Bello, indicó que ya recibieron el reporte de la situación por parte de la gerencia del hospital y activaron los mecanismos de atención a las partes implicadas.

“Hemos tenido un diálogo con la institucionalidad que nos dieron el colocado en contexto de la denuncia”, dijo.

“Nosotros estamos allí escuchando al paciente, escuchando su versión, que nos lleva a la activación del protocolo del código fucsia, con lo que se busca esclarecer si los hechos se consumaron o no”, añadió.

