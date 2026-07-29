Invías acelera compra de predios y define obras para recuperar paso por Alto de La Línea

La crisis de movilidad en uno de los corredores viales más importantes de Colombia entró en una nueva fase. Tras la protesta realizada por habitantes de Cajamarca, Tolima, las autoridades nacionales, departamentales y municipales alcanzaron acuerdos que buscan atender a las familias afectadas por el movimiento en masa en el sector de Calle Larga y, al mismo tiempo, avanzar en la solución definitiva para el kilómetro 47 de la vía Panamericana, en el ascenso y descenso del Alto de La Línea.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , confirmó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió compromisos inmediatos para atender la emergencia social y acelerar las acciones técnicas que permitan estabilizar el talud donde persiste la amenaza.

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"La primera decisión fue atender a las dos familias que perdieron sus viviendas. Se acordó entregarles subsidios de arrendamiento mientras avanza el proceso para brindarles una solución definitiva mediante la compra de los predios y su reubicación", explicó la mandataria, al recordar que se trata de una carretera nacional cuya responsabilidad recae sobre Invías y el Ministerio de Transporte.



El mayor desafío está sobre la vía

Según Matiz, un equipo especializado de Invías ya adelanta los estudios geotécnicos que definirán las obras de estabilización necesarias para garantizar la seguridad del corredor, por donde diariamente circulan miles de vehículos de carga que conectan el puerto de Buenaventura con el centro del país. Mientras se determina la intervención definitiva, la movilidad continúa bajo estrictas medidas de control.

La gobernadora entregó un panorama actualizado de la situación en el corredor vial y confirmó que el tránsito permanece habilitado únicamente por un carril, con paso alternado cada 40 minutos para disminuir la presión sobre la zona inestable.

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"En este momento tenemos habilitado un solo carril. Hay una fila cercana a los nueve kilómetros entre Ibagué y Cajamarca y otra de aproximadamente cuatro kilómetros entre Calarcá y Cajamarca. El paso se mantiene controlado para evitar una mayor carga sobre el kilómetro 47, mientras avanzan las evaluaciones técnicas", señaló.

La restricción busca reducir el peso que soporta el talud comprometido y evitar nuevos desprendimientos mientras se ejecutan las obras de estabilización.

La mandataria también confirmó que el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia , declaró la calamidad pública, una medida que permitirá agilizar la destinación de recursos y facilitar la entrega de ayudas a las familias damnificadas.

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Explicó que la declaratoria también permitirá avanzar con mayor rapidez en los procedimientos administrativos requeridos para la compra de los terrenos afectados y la asignación de los subsidios.

"No es un proceso inmediato porque la ley exige realizar los avalúos correspondientes para la adquisición de los predios y la entrega de los subsidios. Ese procedimiento ya comenzó", indicó.

Las autoridades coincidieron en que el objetivo es recuperar plenamente la movilidad en este corredor estratégico para la economía nacional, mientras Invías avanza simultáneamente en la adquisición de los predios afectados y en la definición de las obras de ingeniería que permitan estabilizar definitivamente el paso por el Alto de La Línea.