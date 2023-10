La exministra de Minas y Energía Irene Vélez contó a través de sus redes sociales lo que ha tenido que pasar luego de un accidente que le causó la fractura de peroné, la exjefe de cartera detalló que fue maltratada en urgencias e incluso se quejó por la atención en la EPS.

Inició su relato con que le ordenaron una resonancia, la cual le fue negada, además de no contar con citas disponibles para que le puedan quitar el yeso, “la mía es una historia corriente: Me fracturé el peroné. La EPS me mandó una resonancia, que me negaron. Me deben quitar el yeso en 1 semana, pero no hay citas ni en octubre ni en noviembre. He pasado por llamadas y filas de reclamación, pero no hay forma de acceder al servicio”, escribió.

De acuerdo con Vélez, mientras estuvo en urgencias fue víctima de insultos por parte de una mujer que le reclamó por el Gobierno Nacional, “entre otras, gritaba que el gobierno se roba la plata. Yo respiré con paciencia, pensando que su ira no es contra mí sino contra la historia de gobiernos corruptos”.

Finalmente, alegó sobre el servicio de las EPS y aprovechó para hablar de la reforma la salud que propone el Gobierno de Gustavo Petro. Nuevamente citó lo dicho alguna vez por la exministra Carolina Corcho, quien aseguró que las EPS nos curan sino facturan.

“Definitivamente las EPS no curan, las EPS FACTURAN. La salud como derecho, con acceso oportuno e integral, es urgente para dignificar la vida de l@s colombianos. La reforma al sistema de salud es inaplazable y, por más polémica y oposición, esa es una certeza ciudadana”, concluyó en el hilo de X que publicó hace apenas unas horas.

Hilo de exministra Irene Vélez

Modelo de financiamiento no está tan desarrollado en reforma a la salud: OPS tras visita a MinSalud

Tras la visita de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) al país, en la que se llevó a cabo varios encuentros con el Ministerio de Salud y en los que se abordó el avance de la reforma a la salud que cursa su trámite en el Congreso, la organización emitió algunas conclusiones frente a la iniciativa.

Aunque la OPS respaldó el proceso que lleva el proyecto de ley, que ya tiene más del 40 % del articulado aprobado, puso a disposición su apoyo en temas que aún no están tan claros en la reforma como el modelo de financiamiento.

"Creemos que podemos apoyar en algunos elementos técnicos que quizás no están tan desarrollados aún en la propuesta, como es lógico en una ley, un articulado un poco más general que da los lineamientos generales, en el desarrollo de algunos elementos específicos en este cambio del modelo de financiamiento, como mecanismos específicos de asignación de recursos a proveedores, de pago por servicios, que va a tener que cambiar la lógica, digamos, de una manera radical con los mecanismos que existen en la actualidad", dijo Juan Pablo Pagano, especialista en economía para la salud y financiamiento de la Unidad y Departamento de la OPS.

