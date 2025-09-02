Iris Marín: del respaldo a Balanta al llamado a Petro por independencia judicial

Tras haber expresado públicamente su respaldo a la jurista María Fernanda Balanta como posible nueva magistrada de la Corte Constitucional, en aras de la paridad de género, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, envió ahora un mensaje al presidente Gustavo Petro para que permita que el Senado adelante la elección sin presiones externas, defendiendo la independencia de la rama judicial.



El llamado de Iris Marín

“Extiendo al presidente Gustavo Petro el llamado que hice ayer en mi columna en El Espectador sobre la elección en el Senado del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional”, señaló la defensora.

Jomary Ortegón Osorio Jomary Ortegón Osorio

Marín planteó dos puntos centrales:



Aunque el Senado es un órgano político, el debate y la decisión deben estar enmarcados en los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la rama judicial, incluso frente a sectores políticos. La discusión debe darse con base en la trayectoria profesional de los candidatos, su independencia presente y futura frente a quienes los eligen —incluido el Gobierno— y la ausencia de tachas creíbles sobre su desempeño anterior.

La funcionaria advirtió que algunos sectores políticos han preferido recurrir a la estigmatización simplista para obtener réditos en la opinión pública, lo que a su juicio pone en riesgo el Estado de Derecho.