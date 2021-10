Iván Duque pidió censo y visas para migrantes con el fin de contener crisis

Durante la Conferencia Ministerial sobre migración, el presidente Iván Duque pidió que la conversación sobre la crisis migratoria no sea efímera desde el punto de vista de no tener continuidad y que no trascienda en decisiones que se deban abordar para enfrentar esta situación.

El primer mandatario dio varias propuesta, la primera, hacer una solicitud a la Organización Internacional de Migrantes a la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados para que los países hagan un censo real de cuántos migrantes tienen en territorio. “Sin información precisa no tendremos políticas públicas precisas y ese censo es necesario”.

La segunda, que sobre esos mismos censos se tomen decisiones del tipo de visado que le corresponde a cada migrante para la permanencia o la temporalidad en los territorios.

“En algunos casos pueden ser visas de tránsito, en otras visas de residentes o en otros, estatutos de protección de más largo plazo”, agregó.

Además, el jefe de Estado ofreció toda la disposición para compartir la experiencia de Colombia en el desarrollo de las políticas públicas y el propio Estatuto de Protección Temporal para que pueda ser conocido por otros países que también enfrenten un fenómeno similar de migración venezolana.

Eso nos permitiría a todos coordinar también temas frente a la migración intrarregional más grande que tenemos Agregó