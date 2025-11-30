En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Jaime Arrubla advierte un caos tipo DAS, mientras Mejía asegura que el Estado “lo sabía y no actuó”

Jaime Arrubla advierte un caos tipo DAS, mientras Mejía asegura que el Estado “lo sabía y no actuó”

El experto en seguridad Daniel Mejía Londoño y el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar debatieron en Sala de Prensa sobre la reciente polémica que envuelve al DNI.

Publicidad

Publicidad

Publicidad