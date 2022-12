Jamás habrá ciudadanos de segunda y tercera: Policía sobre secuestro de niños

El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que la pronta liberación de Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, no fue porque la institución priorizara su rescate por encima de otros menores secuestrados en el país. (Lea también: ¿Por qué el Estado no muestra eficiencia en otros casos de niños secuestrados? )



Según el general Palomino, es infame decir que la Policía tiene un concepto de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría.



Habló sobre la desaparición de dos niñas, Karen Dayana Lambraño en Mompox y Paula Nicol Palacios en Nariño, explicando en qué va cada caso.



“No ha sido ajena la preocupación de la sociedad y la Policía con respecto a este caso de Karen Dayana Lambraño (…) Su propia madre y una tía estarían vinculadas con la desaparición de Karen Dayana”, enfatizó el general. (Lea también: Me siento feliz y tranquila por volver a ver a mi familia: Daniela Mora )



En ese sentido, recordó que ya fueron capturadas la madre y la tía de la niña, explicando que habría sido comercializada y podría estar en Venezuela.



Entre tanto, contó que por Paula Nicol Palacios, desaparecida en Nariño, hay una recompensa de hasta de 100 millones de pesos.



“Con la desaparición de ella está desaparecida la tranquilidad de la Policía”, dijo el director de la institución. (Lea también: Centran investigación en autor intelectual de secuestro de Daniela Mora )



Además, aclaró que en el tema de la recompensa por la desaparición de un menor de edad “desde la Policía siempre se fijan 100 millones de pesos” pero las autoridades locales a veces se suman y agregan dinero a la bolsa, por lo que en unos casos es más alto que en otros.