Jamás le he pedido a un colaborador que diga una mentira: Álvaro Uribe

“En mi vida jamás le he pedido a un colaborador que diga una mentira ni que oculte algo”, así se refirió el expresidente Álvaro Uribe a la entrevista que concedió el senador Juan Carlos Vélez a La República en la que revela la que habría sido la estrategia del NO en el Plebiscito por la Paz.



El también senador Uribe dijo que lo que le ha dicho Vélez es que el periódico “tergiversó” sus declaraciones.



“A mí me dijo que lo tergiversaron y yo le dije: Juan Carlos eso no es suficiente. Tú tienes que darle la cara al país entero”, dijo.



Sin embargo, al conocer la versión entregada a BLU Radio de Fernando Quijano, director de La República, en la que dijo que publicará la entrevista completa, Uribe calificó de “graves” las declaraciones de Vélez.



“Muy grave eso. Me duele mucho, le pido a él que diga la verdad. Conmigo han trabajado muchas personas. Yo quisiera que alguna persona que haya trabajado conmigo pueda decir que yo le haya digo que mienta”, dijo.



En ese sentido, Uribe invitó a los integrantes del Centro Democrático a ser prudentes a la hora de dar declaraciones porque “maltratan la verdad”.