Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Jennifer Pedraza demandará a Juliana Guerrero para sacarla del Consejo Superior de la UPC

Jennifer Pedraza demandará a Juliana Guerrero para sacarla del Consejo Superior de la UPC

Esta decisión se da en el marco del reciente comunicado de la Fundación San José donde confirmaron que Juliana Guerrero no había registrado actividades académicas, lo que desencadenó en la anulación de sus títulos obtenidos.

