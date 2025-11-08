Jennifer Pedraza demandará a Juliana Guerrero para sacarla del Consejo Superior de la UPC

Blu Radio conoció que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza interpondrá una demanda el próximo lunes contra Juliana Guerrero, actual integrante del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), con el fin de que sea excluida del cargo. La acción se da luego de que la Fundación Universitaria San José anulara los títulos académicos de Guerrero, incluido el de contaduría pública.

Pedraza explicó que el movimiento estudiantil de la UPC ya había solicitado en septiembre, a través de una carta pública, la salida de Guerrero del Consejo Superior, pero dicha petición no tuvo respuesta. La congresista cuestionó que, pese a las denuncias sobre irregularidades en su hoja de vida, Guerrero continúe ocupando el cargo.

La representante también afirmó que la permanencia de Juliana Guerrero en ese órgano universitario “parece serle útil al clan Gnecco y al representante a la Cámara conservador Ape Cuello”, y criticó que el presidente Gustavo Petro no haya reconsiderado su designación como delegada del Gobierno ante la universidad.

Cabe recordar que Juliana Guerrero denunció a Pedraza ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de calumnia e informática. Ambas tienen programada una audiencia de conciliación el próximo 14 de noviembre.