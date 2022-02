JEP no admite solicitud de revisión de condena del general (r) Arias en caso del Palacio de Justicia

La JEP no admitió la solicitud de revisión de condena del general (r) Jesus Armando Arias Cabrales quien tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a 35 años de prisión por la retoma del palacio de justicia.

La jurisdicción argumenta que no se sustentó de forma adecuada “el surgimiento de pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al momento de la condena ni la aparición de hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad”.

El general (r) Arias Cabrales comandaba la Brigada 13 del Ejército y estuvo a cargo de la operación de retoma del Palacio de Justicia, luego de la toma por parte de la guerrilla del M-19.

El general fue condenado en 2019 por la desaparición forzada de cinco personas en medio de esta operación que se desarrolló en noviembre de 1985.

Arias Cabrales se sometió a la JEP en 2020 y presentó cinco pruebas por las cuales consideraba que debía revisarse la condena, pruebas que, según el, no se conocían. Sin embargo, fueron desestimadas por la sección de revisión de esta jurisdicción. Aunque le dieron cinco días para aportar nuevas pruebas pero por el momento la JEP no revisará la condena del general.

“No se profundizó en las razones por las cuales, los hechos referidos habrían conseguido cambiar la valoración de los elementos de convicción que llevaron al fallo condenatorio, no logrando justificar en qué forma la aparición de los restos desvirtuaba que las víctimas de desaparición forzada hubieran salido vivas del Palacio de Justicia”.

