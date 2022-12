José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento

El ex vicepresidente de Uruguay y actual ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, reveló en entrevista con Blu Radio que el exministro de Defensa de ese país, José Bayardi, será el delegado para verificar el desescalamiento del conflicto en Colombia, en el marco del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba (Lea también: Gobierno y Farc acuerdan desescalar el conflicto de cara al cese bilateral ).

“La canciller de Colombia María Ángela Holguín me contactó el domingo y me pidió que, de manera urgente, Uruguay nombrara un delegado que fuera participante de las conversaciones de cese al fuego y desarme”, narró el canciller (Lea también: Que con desescalamiento del conflicto no se repitan errores del pasado: Acore ).