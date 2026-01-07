Jota Pe exige que investiguen a Petro: "Quisiera que fuera capturado y le cayera el peso de la ley"

En entrevista con Blu Radio, el senador JotaPe Hernández, de la Alianza Verde, respondió a las denuncias penales promovidas desde el Gobierno contra varios congresistas de oposición y lanzó una de las declaraciones más fuertes de cara al arranque de año político.

El contexto es una disputa abierta entre el Ejecutivo y sectores críticos del Congreso, luego de que el ministro de Justicia denunciara penalmente a varios parlamentarios por sus pronunciamientos contra el presidente Gustavo Petro. Hernández, uno de los señalados, defendió sus declaraciones como parte del control político y aseguró que lo que está en juego es la libertad de expresión de la oposición.

En ese escenario, el senador fue más allá y centró su discurso en la financiación de la campaña presidencial. “Yo me reafirmo en mi solicitud a Estados Unidos para que investigue si Petro tiene complicidad y si su campaña recibió dineros de un régimen que se ha sostenido del narcotráfico”, afirmó. Luego lanzó la frase que encendió la polémica: “Quisiera que fuera capturado y le cayera todo el peso de la ley”.



Piden que EE. UU. investigue a Gustavo Petro

Hernández explicó que, junto con su abogado, envió un documento al Gobierno de Estados Unidos para que revise posibles vínculos entre la campaña de Petro y el régimen de Nicolás Maduro. Según dijo, existen dudas sobre el origen de recursos mencionados en audios conocidos públicamente y sobre supuestos acercamientos con altos funcionarios venezolanos.

“Guarden la fecha y guarden la hora porque el tiempo nos va a dar la respuesta”, sostuvo el senador, insistiendo en que no se trata de una persecución política sino de una exigencia de investigación. A su juicio, si se comprueba que hubo dineros del narcotráfico con impacto en territorio estadounidense, el caso debería ser asumido por la justicia de ese país.



Senador Jota Pe Hernández Foto: Blu Radio

Denuncias contra congresistas y libertad de expresión

El senador también cuestionó que el Gobierno haya acudido a denuncias penales contra miembros del Legislativo. “Aquí estamos hablando de senadores que representan cientos de miles de colombianos”, dijo, y aseguró que judicializar opiniones políticas “va en contra de la libertad de expresión”.

Hernández afirmó que el Gobierno busca “perseguir a los opositores” y comparó esa actitud con prácticas del gobierno de Nicolás Maduro. En ese punto, reiteró que no se retracta de sus palabras ni de sus acciones jurídicas.



¿JotaPe no confía en la Comisión de Acusaciones?

Durante la entrevista, el congresista expresó desconfianza en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía para investigar al presidente. Por eso, defendió su llamado a instancias internacionales. “Si es hallado culpable, que sea capturado y llevado a juicio”, insistió.

Las declaraciones generaron un amplio debate en la mesa de Blu Radio sobre los límites del lenguaje político, el impacto de los discursos confrontacionales y su efecto en la democracia. Mientras tanto, las palabras de Hernández ya sacuden el ambiente político de este 2026.