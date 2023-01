Juan Camilo Restrepo celebra reunión extraordinaria con el ELN: "El tema será el cese al fuego"

Después de conocerse que el Gobierno nacional y el equipo negociador del ELN adelantarán una reunión extraordinaria para retomar los diálogos de paz, diferentes sectores políticos del país ven con buenos ojos esta noticia, en especial luego de la crisis que se desató sobre el cese al fuego bilateral que anunció el presidente Petro el pasado 31 de diciembre, de 2022. Cabe recordar que ambos equipos tienen programada una reunión en México para las conversaciones.

“El anuncio da a entender que el tema será construir bases para un verdadero cese al fuego. Ese es el objetivo principal de esta reunión y seguramente otros temas: revisar la agenda en su forma final, pero seguramente lo más importante será superar esos impases de hace algunos días”, indicó el exministro Juan Camilo Restrepo.

Según el exministro, quien habló con esta guerrilla en el pasado sobre estos mal entendidos, aseguró que esto ya está superado y se debe empezar a construir el camino de la paz.

“Eso tuvo origen un trino presidencial impreciso el pasado sábado, 31 de diciembre, de 2022, que dio por hecho un cese al fuego bilateral. El ELN manifestó que esto no era así y creo que este episodio ya está bastante superado. Lo que importa es empezar a construir las vías hacia un diálogo que construya una verdadera paz (…) Es bueno que se superen esas dificultades y puedan enrumbarse esas mesas bilaterales en la mejor dirección posible”, añadió.

Recordemos que el pasado 3 de enero, la guerrilla del ELN anunció que no se sumaba al cese al fuego bilateral, argumentando que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

