“Es una buena señal de voluntad de seguir avanzando”: Iglesia sobre reunión del Gobierno con el ELN

Tras conocerse que se adelantará una reunión extraordinaria entre el equipo negociador del Gobierno nacional y la delegación del ELN, previo al nuevo ciclo de negociaciones de paz que se desarrollará en México, desde la iglesia la ven como una buena señal para intentar superar la crisis que desató luego del anuncio de un cese al fuego bilateral del presidente de la República, Gustavo Petro, en la noche del 31 de diciembre.

“Esta es una reunión muy importante de la voluntad expresada por ambas partes de continuar en el proceso de buscar caminos para dar salida a distintas situaciones que se han presentado. La recibimos como una buena señal de voluntad de seguir avanzando y de crear espacios que permitan no solamente reencontrarse sino diseñar soluciones a las problemáticas que se han presentado hasta el momento”; dijo en diálogo con Blu Radio, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para los Diálogos de Paz.

El encuentro está previsto que sea en Caracas, Venezuela, en la reunión estará por el Gobierno nacional Danilo Rueda como comisionado de paz y Otti Patiño como jefe negociador con el ELN.

“La temática la definen las partes. Lo que sí creo es que se va con un ambiente propositivo de ambas partes, lo cual me parece una señal positiva y que se va con una decisión de avanzar dentro de lo que son los objetivos y lo que son las metas que persigue la negociación. Creo que toda negociación pasa por situaciones donde se requieren de aclaraciones, donde se requieren ajustes. Toda negociación pasa por momentos en los que hay que revisar el recorrido y esto es normal. Lo importante es que se llegue con ambiente de mayor apertura posible y creo que en esta entrando en un ambiente bastante positivo para encontrar salidas y mostrar alternativas frente a las problemáticas que se han presentado”, dijo Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para los diálogos de paz.

Recordemos que el pasado 3 de enero la guerrilla del ELN anunció que no se sumaba al cese al fuego bilateral, argumentando que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

Se espera que, durante el próximo ciclo, se acabe de ajustar la agenda de las negociaciones y una vez concluyan, habría una disposición de la guerrilla de discutir la propuesta de cese al fuego bilateral.

