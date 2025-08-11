Juan Espinal pide garantías para la oposición tras asesinato de Miguel Uribe Turbay

El representante a la Cámara Juan Espinal exigió al Gobierno mayores garantías para el ejercicio político de la oposición, tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida este 11 de agosto en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Espinal pidió, además, que el crimen no quede en la impunidad.

En diálogo con Recap Blu de Blu Radio, Espinal afirmó que el Ejecutivo “no está entregando garantías para los candidatos” y reclamó que se fortalezcan las herramientas de protección, especialmente para quienes ejercen la oposición.

El congresista cuestionó la gestión de la Unidad Nacional de Protección y pidió la renuncia de su director, a quien acusó de no complementar esquemas y protocolos de seguridad. No obstante, aseguró que seguirá recorriendo las calles del país “ahora muchísimo más” en su labor política.

Espinal recordó que Uribe era “un demócrata que defendía las instituciones y la fuerza pública” y advirtió que los próximos 12 meses del Gobierno “van a ser complejos” por la radicalización del presidente, cuyos discursos de odio —según dijo— ponen “una lápida en la espalda a la oposición”.

También destacó el legado político del senador, a quien describió como “un patriota, disciplinado, constante y persistente”, y envió un mensaje solidario a su familia, a la que calificó como “personas con una grandeza infinita” que deben ser rodeadas en este momento difícil.