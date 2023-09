Juan Fernando Petro dice que sus visitas a cárceles fueron determinantes para elegir a Gustavo Petro

En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, explicó cómo sus visitas a las cárceles y sus conversaciones con cabecillas de las disidencias influyeron en las elecciones en las que resultó elegido su hermano como jefe de Estado.

"El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo: 'Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente'. Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”, dijo.

Asmismo, Juan Fernando destacó la importancia de la propuesta de su hermano de ofrecer beneficios a cambio de paz, un enfoque que ganó apoyo en algunas regiones, gracias a su trabajo con el acutal comisionado de Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, criticó el enfoque que tomó esta política,

“Todo el mundo sabe que el comisionado de Paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Y nosotros nos fuimos, y lo hicimos, y dialogamos, y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran, ¿sabe qué? Sí, nos podemos meter en este cuento. Me gusta la propuesta, la idea. Trabajemos por la paz de este país conjuntamente. Se ganó la Presidencia, se logró que Danilo fuera el alto comisionado. Nosotros dijimos, lo vamos a lograr, y al otro día todo cambió. ¿Por qué? Porque la Comisión de Paz del Congreso, que no tiene la misma visión que teníamos nosotros de la paz, cogió a Danilo, lo aleccionó, Le sacó punta, lo sentó y lo puso a trabajar a la manera como siempre se ha trabajado y por eso es que nunca hemos llegado a nada, y así va describiendo lo que en su opinión ocurre de puertas para adentro en la casa de Nariño”, dijo.

Publicidad

“Veo a Francia Márquez desdibujada”

En la entrevista, Petro no escatimó críticas hacia el Gobierno de su hermano, especialmente en lo que respecta a los ministros y la vicepresidenta Francia Márquez. Con respecto a los ministros, expresó su descontento con su falta de presencia en los territorios y su desconexión con las necesidades reales de la población.

"Para mí, los ministros, en vez de estar en esas oficinas, muy bien embolados y con su corbata, deberían estar en los territorios, enterándose de lo que allá sucede, de las necesidades de todo el mundo, y venga y cómo las resolvemos", criticó Juan Fernando, sugiriendo que la burocracia y la distancia del Gobierno central han afectado la eficacia de la administración.

En cuanto a la vicepresidenta Francia Márquez, Juan Fernando la describió como desdibujada y sin objetivos claros en su rol. Expresó preocupación por la polarización y los resentimientos en su entorno, señalando que "son muy explosivos".

Publicidad

“Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. El Ministerio de la Igualdad no tiene un peso. Yo me he reunido muchas veces con los asesores de ella, con el cuerpo que la rodea. Y veo mucha polarización, resentimientos. Son muy explosivos”, puntualizó.

El síndrome de Asperger

En la conversación, Juan Fernando Petro abordó temas de salud, familia, política y hasta la influencia de su hermano en la política colombiana.

"Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo, el Asperger", relató Juan Fernando. Estas palabras marcan el inicio de una entrevista en la que se exploran aspectos íntimos de la vida de los hermanos Petro y se revela cómo el síndrome de Asperger ha influido en sus vidas.

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que afecta la capacidad de las personas para socializar y comunicarse de manera convencional. Juan Fernando explicó que él y su hermano Gustavo comparten este diagnóstico, lo que ha influido en su comportamiento y personalidad a lo largo de sus vidas.