Jueces recuperarán tierra obtenida ilegalmente, tengan lo que tengan: Gobierno

En ese sentido, Sabogal aseguró que los jueces van a recuperar las fincas obtenidas ilegalmente, así tengan vacas, pues el proceso cobija “a todo a aquel que haya cogido tierras de manera indebida”. (Lea también: Santos pide no usar restitución de tierras para ganar réditos políticos )



“Tenga lo que tenga, nosotros vamos recuperar esa tierra y no lo va hacer el Gobierno, sino los jueces de la república”, expresó.



Además, el funcionario explicó que si alguien tiene la tierra y demuestra que su forma de adquirirla fue legítima “el juez ordena indemnizarlo y, en algunos casos, ordena que se la devuelven al reclamante”. (Lea también: Señor presidente, amárrese los pantalones: Alejandro Ordóñez )



Finalmente agregó que, a hoy, más de 200 hectáreas han sido entregadas con sentencia restitutiva y en este momento hay otras 500 mil más en proceso.



El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; el procurador, Alejandro Ordóñez y la representante María Fernanda Cabal, entre otros han cuestionado la forma cómo se viene haciendo el reintegro de tierras a los campesinos. (Lea también: Pretendieron sabotear evento en el Cesar: Alejandro Ordoñez )



“Para eso se hizo la ley, para despojar a los despojadores, no a los campesinos que la han adquirido de buena fe”, dijo, a propósito, Alejandro Ordóñez.