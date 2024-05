Keno, el juego de azar seguirá siendo ilegal: así lo decidió el Tribunal de Bogotá

El juego de azar del Keno que se ha hecho popular en algunas regiones del país, seguirá siendo ilegal tras una decisión judicial de segunda instancia. Esta vez el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a un juzgado que ya había señalado que la práctica no estaba permitida.

Todo empezó cuando en el departamento del Atlántico se hicieron una serie de capturas e incautaciones de personas que estaban explorando en el negocio.

La empresa que interpuso un recurso, conocida como Luckia Colombia S.A.S alegó que tenía reglamentación por 5 años y que se les estaba vulnerando el debido proceso.

En dicha acción, Luckia le pidió a Coljuegos “una comunicación dirigida al director General de la Policía Nacional, en que se señale expresamente que Luckia Colombia SAS, está autorizada para explotar en el territorio nacional el juego de Keno y que la concesión que tiene autorizada es por cinco 5 años y como lo consagra el contrato 1932 firmado el 6 de marzo de 2023 para operación de juegos de suerte y azar en modalidad de juegos operados por internet.”.

Este mes de mayo Coljuegos hizo una observación a la empresa Luckia Colombia S.A.S de los juegos que estaban avalados por la entidad cuando solicitó una recertificación para el segundo año de certificación 2024-2025, allí no estaba el “Keno”.

“Para el juego Keno V, la oficina de tecnología informa que no se puede catalogar como un juego de premio inmediato, ya que la descripción y tipología de juego es de tipo de juego Keno la cual según el acuerdo 06 de octubre del 2023 no se encuentra reglamentada y excluyó a este tipo de juego hasta que haya una reglamentación del mismo, esta oficina recomienda la no explotación de cualquier modalidad de juego similar o idénticas al Keno y acorde a los lineamientos de la gerencia de fiscalización”, respondió Coljuegos.

Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá respaldó la decisión del juzgado, el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá del pasado 12 de abril, que ratificado esa decisión.

Entre las polémicas que rodean al Keno está la falta de vigilancia al funcionar por medio de internet y que se deja de recibir una gran parte de la tributación destinada al sistema de salud por ser una especie de juego de azar.