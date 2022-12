La advertencia de MinEducación sobre suplantación en procesos de contratación

El Ministerio de Educación alertó que ha recibido denuncias de ciudadanos a quienes les ha llegado correos con mensajes en los que se invita a participarse o unirse a procesos de contratación con esa cartera. Por ellos, el Ministerio hizo una advertencia en la que aclaró, por medio de un comunicado, que “esto es un claro caso de suplantación y alerta a los colombianos sobre la falsedad de estos ofrecimientos”.

Según el Ministerio, los correos que han recibido varias personas provienen del dominio mineducaciongov.co, que no es el sitio web del ministerio que es mineducacion.gov.co.

Las recomendaciones para evitar cualquier tipo de estafa o robo de información es que no se abra ninguno de esos correos y si lo ha hecho no hacer clic en algún enlace vinculado o no dar respuesta a estos mensajes.

Todo los mensajes, correos o cualquier comunicación que reciba en relación a una propuesta de vinculación laboral con el Ministerio de Educación, recomienda la entidad, sea informada oportunamente con el fin de que se tomen las medidas ante las autoridades que tienen competencia en estos hechos. Todo esto con el fin de mitigar hechos que lleven al riesgo informático.

