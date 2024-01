"La casa no es para mí, es para el turismo en Colombia": Petro defiende alquiler de casa en Davos

El presidente Gustavo Petro canceló este lunes su asistencia al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) debido a que el retraso en la investidura presidencial de Guatemala ha ocasionado problemas logísticos que no le permitirían llegar a tiempo a Davos para la mayoría de eventos en los que iba a participar.

Petro, que viajó el domingo a Ciudad de Guatemala, decidió, al contrario que otros mandatarios, quedarse hasta las dos de la madrugada cuando fue finalmente investido Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala, lo que ha hecho que se dificulte el aterrizaje del avión presidencial en Suiza, según le dijeron autoridades de ese país a la Presidencia.

Su no asistencia avivó la polémica por cuenta del alquiler de una casa de 50 metros cuadrados en Davos, Suiza. El propósito del recinto que está decorado con la campaña “Colombia, País de la Belleza” por un costo de 1 millón de francos suizos (más de $4.580 millones de pesos colombianos).

Ante las numerosas críticas, la secretaria de prensa, María Paula Fonseca, señaló que esta casa no está destinada únicamente para el Presidente sino también para promover el turismo nacional y la inversión en el país.

Al paso también salió el presidente G ustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, quien defendió que el alquiler de la casa no era para él, sino para promover el turismo de Colombia en ese país. Calificó las críticas generadas por varios sectores como "falta de perspectiva política y mediática".

Trino de Petro sobre alquiler de casa en Davos

Otro de los temas que llama la atención, es la persona responsable de gestionar este alquiler: María Antonia Pardo, actual gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia. Pardo se encuentra en el centro de la polémica en los últimos días, por ser señalada como una de las integrantes de la comitiva al servicio exclusivo de la Primera Dama, Verónica Alcocer, con un contrato de cerca de $28 millones de pesos mensuales (más de lo que gana un ministro del Gabinete).

“Mi trabajo no es asesorar a la Primera Dama, como afirma, mi trabajo, como gerente de GOBIERNO, es ser el enlace entre ProColombia y cualquier ente gubernamental [...] Yo, por ejemplo, me voy ahorita para Suiza porque desde mi gerencia se lideró la primera Casa Colombia en Davos en el marco del Foro Económico Mundial. Demeritar el trabajo ajeno, sin conocerlo, es algo que un periodista no se debería permitir”, señaló Pardo en su cuenta de X.

