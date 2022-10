La coreografía de un profesor y alumnos que se volvió viral en redes sociales

Ron Clark Academy having fun with the #doitlikemechallengePosted by Ron Clark on domingo, 3 de enero de 2016 https://www.facebook.com/ron.clark.54966/videos/10156343031455366/

El educador, Ron Clark, compartió en su perfil de Facebook un video en que baila junto a sus alumnos la canción ‘Bet You Can't Do It Like Me Challenge’ del cantante e hip-hop DLOW. La coreografía ha sido vista más de 3 millones de veces en menos de 24 horas. (Lea también: “Sé como José”, el nuevo fenómeno viral en Facebook )

Clark resaltó en entrevista con CNN que en la academia en que trabaja, de la cual es cofundador, los maestros buscan crear lazos afectivos con sus estudiantes, algo que se retrata en este exitoso contenido.