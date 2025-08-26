Publicidad

La crisis los ahoga: ya son tres los hospitales en Caldas que le suspenden servicios a la Nueva EPS

Nueva EPS sigue sin pronunciarse ante la crisis generada por sus millonarias deudas con la red hospitalaria en Caldas.

Clinica
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: agosto 26, 2025 08:41 p. m.

El Hospital Universitario de Caldas, en Manizales, se sumará desde este martes 27 de agosto a la lista de centros asistenciales del departamento que suspenden la atención a usuarios de la Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que esa aseguradora mantiene con las instituciones de salud.

La semana pasada ya lo habían hecho la Clínica Avidanti, también en la capital caldense, y el Hospital San Félix de La Dorada.

La suspensión en el Universitario cobija procedimientos de alto costo, diversas cirugías, atención coronaria y otros servicios especializados.

El gerente del hospital, Juan Felipe Valencia, ha advertido en reiteradas ocasiones que las deudas de la Nueva EPS están asfixiando financieramente a la institución, aunque no ha revelado el monto exacto.

Por ahora, la aseguradora no se ha pronunciado sobre la situación, que ya golpea a tres de los principales centros de atención de Caldas.

En paralelo, el Hospital San Juan de Dios de Pensilvania evalúa medidas similares: allí la deuda de la Nueva EPS se acerca a los mil millones de pesos.

