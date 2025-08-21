Clínica Avidanti deja de atender a usuarios de la Nueva EPS en Manizales

Desde este jueves, 21 de agosto, la Clínica Avidanti de Manizales dejó de prestar servicios médicos a los afiliados de la Nueva EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado.

La decisión fue comunicada a la Secretaría de Salud de Manizales, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Instituto Nacional de Salud.

El representante legal de la clínica, Carlos Estrada, explicó que la ruptura obedece a una deuda acumulada por parte de la EPS, que asciende a $172.000 millones, con corte al 31 de julio. Según la directiva, pese a reuniones, acercamientos y solicitudes de abonos, no ha habido pagos efectivos.

Avidanti solo atenderá urgencias vitales, como lo establece la normatividad, pero suspenderá el resto de servicios.

La medida golpea directamente a unos 295.000 usuarios de la Nueva EPS en Caldas, quienes acudían a la clínica para la atención de mayor complejidad desde todos los municipios del departamento.

Hasta el momento, la Nueva EPS no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre esta situación con una de las clínicas más grandes de la capital caldense.