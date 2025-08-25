Petro lanza en Manizales la licitación para el Aerocafé: un aeropuerto que no será internacional

El presidente Gustavo Petro lanzará oficialmente en Manizales el proceso de licitación para la construcción del Aeropuerto del Café en el municipio de Palestina, Caldas.

Las obras corresponden a la primera fase de esta terminal aérea, concebida como un aeropuerto pequeño, destinado a vuelos nacionales y a la operación de aeronaves de baja envergadura.

Según un informe de la Presidencia, la pista inicial de Aerocafé tendrá 1.340 metros de largo, es decir, 140 menos que la pista actual de La Nubia (1.480). Sin embargo, será más ancha: 30 metros frente a los 20 de la terminal de Manizales.

La nueva terminal, ubicada en Palestina, tendrá capacidad para vuelos nacionales con aeronaves similares a las que hoy operan en La Nubia. El Gobierno asegura que el proyecto garantizará operaciones diurnas y nocturnas, con una capacidad proyectada para 1 millón de pasajeros al año.

Aun así, en su primera fase, Aerocafé seguirá siendo el aeropuerto más pequeño del Eje Cafetero. El Matecaña de Pereira cuenta con una pista de 2.045 metros de longitud y 45 de ancho, mientras que El Edén de Armenia tiene 2.320 metros de largo por 36 de ancho.

La inversión estimada para la primera fase asciende a 740.792 millones de pesos, recursos que se destinarán a la construcción, interventoría, subterranización, administración y gerencia del proyecto.

¿Qué pasó con la construcción de Aerocafé? MinTransporte eliminó barrera técnica

Entre las obras contempladas se encuentran la pista, plataformas para aviación comercial y general, calles de rodaje y zonas de seguridad en ambos extremos.

El proyecto Aerocafé se desarrollará en tres fases. En las etapas siguientes se prevé ampliar la pista para recibir aviones de mayor capacidad y, finalmente, habilitar operaciones de vuelos internacionales.